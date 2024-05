Bayern Monaco - tra i vari nomi per la panchina emerge quello di Rudi Garcia L’Équipe

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilè una delle tante squadre alla ricerca di un allenatore per il prossimo anno. Dopo il rifiuto di Rangnick, la dirigenza si è messa al lavoro per valutare altri profili. Tra questi ci sarebbe anchediuno tra i candidati allaLo scrive ““: Da giovedì Max Eberl, direttore sportivo, e tutto lo staff hanno ricominciato a cercare un tecnico. L’idea è ancora quella di scegliere qualcuno a breve termine per provare a portare Xabi Alonso nel 2025 o nel 2026? È la priorità, ma le scelte sono limitate e, d’altra parte l’allenatore del Bayer Leverkusen, vorrebbe aspettare che il Real Madrid. Il nome di Hansi Flick è emerso subito, ma ...

Il futuro di Roberto De Zerbi , allenatore dei Seagulls in orbita Milan per il post Pioli, può essere al Bayern Monaco . Dopo il rifiuto di Ralf... Continua a leggere>>

Ralf Rangnick ha detto no al Bayern Monaco : il Ct del l’Austria ha scelto il suo futuro e ora c’è da cercare alternative Ralf Rangnick ha detto no al Bayern Monaco : il Ct del l’Austria ha scelto il suo futuro e ora c’è da cercare alternative. E’ toccato a Ralf Rangnick chiudere la porta in faccia ai ... Continua a leggere>>

Incredibile, Garcia nel mirino del bayern monaco - ForzAzzurri.net - L'Equipe - Incredibile, Garcia nel mirino del bayern monaco Secondo le varie indiscrezioni, il quotidiano francese avrebbe sganciato una notizia ... Continua a leggere>>

bayern a caccia di un nuovo allenatore: né Conte, né De Zerbi. I nomi - Il bayern monaco è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. L`attuale tecnico Thomas Tuchel, secondo in Bundesliga e in semifinale. Continua a leggere>>

bayern monaco, Rangnick sceglie l’Austria: nuovo no per la panchina - Ralf Rangnick ha detto no al bayern monaco: il Ct dell’Austria ha scelto il suo futuro e ora c’è da cercare alternative Ralf Rangnick ha detto no al bayern monaco: il Ct dell’Austria ha scelto il suo ... Continua a leggere>>