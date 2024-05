Europee 2024 - voto studenti fuori sede | ultimi giorni per fare domanda Ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 maggio– Addio ai viaggi ‘fantozziani’ per gli. Da quest’anno, i giovani che studiano in regioni diverse da quella di origine non dovranno più sobbarcarsi i famosi ‘viaggi della speranza’ per tornare a casa e recarsi alle urne. Viaggi, che il più delle volte, disincentivavano i giovani al, un po’ per il costo (talvolta elevato dei voli, per esempio), un po’ per il tempo necessario allo spostamento da far incastrare tra un impegno universitario e l’altro. Da quest’anno è stata introdotta una importante novità che interesserà fino a 830mila giovani (in base ai dati Mur): in occasione delle Elezionidell’8 e 9 giugno, l'Italia sperimenterà per la prima volta ila distanza per coloro che per ragioni di studio vivono al di ...