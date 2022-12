Canti e mercatini di Natale | festa grande alla scuola Kindergarten

(Di giovedì 22 dicembre 2022)natalizi,, giochi e allestimenti. Ilarrivacon unadedicata agli alunni e alle famiglie Un momento di condivisione per scambiarsi gli auguri di buone feste in una ambientazione magica. I piccoli alunni si sono esibiti ine hanno avuto poi modo di interagire in un vero e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere del Mezzogiorno

... svago e di condivisione con i propri cari: non mancano pranzi, cene, giochi da tavola,e ... È stato aperto sabato 3 dicembre con una partecipata manifestazione, ravvivata daidel Coro ...La filarmonica suonanatalizi e la fiaccola davanti al Municipio viene accesa con il fuoco ... celebra le Fiaccole con un ricco calendario di spettacoli, intrattenimenti,e moltissime ... Cosa fare in Puglia l’ultima domenica prima di Natale: mercatini, musica, canti, solidarietà Gli appuntamenti nei borghi e nelle città marchigiane La magia del Natale nei borghi delle Marche si accende con i mercatini di Natale. Il mercatino natalizio è sempre un appuntamento da non perdere o ...Attività, nuovi percorsi e festeggiamenti lungo la Via Francigena per tutto il periodo delle vacanze natalizie, per scoprire le tradizioni, il territorio e il patrimonio storico naturalistico dell’Alt ...