Agroalimentare europeo | De Meo | Pochi fondi per la promozione

(Di sabato 17 dicembre 2022) Politica didell’, De Meo (FI – PPE): “Bene ma non benissimo, vista la direzione intrapresa dalla Commissione europea” – Sono 186 i milioni di euro previsti nel programma annuale per ladei prodotti agroalimentari dell’Ue per il 2023. Dopo diversi mesi di discussioni, la Commissione europea ha pubblicato il tanto atteso programma. «Siamo parzialmente soddisfatti – dichiara il Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamentoe componente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale Salvatore De Meo – se da un lato il programma non esclude carne e vino, come si temeva, purtroppo conferma una riduzione della dotazione finanziaria rispetto al periodo pre pandemia. Inoltre, avremmo preferito che il nuovo programma annuale venisse ...