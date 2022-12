Il fronte invisibile dietro il caso Soumahoro | le storie dei braccianti sfruttati nel sud pontino

Leggi su tpi

(Di sabato 10 dicembre 2022) Balbir, Joty, Harbhajan, Gill Singh, Joban Singh, Ash, Akhila, Malhi, Amrinder, Gurpreet, Gurjant, Surjeet. Segnateli questi nomi. Difficili da pronunciare, forse, ma sono lo specchio di un Paese che tanti vorrebbero dimenticare. Terre produttive, nel nome della “sovranità alimentare”, del “made in Italy”, delle eccellenze da portare a tavola in tutta Europa e nel mondo. Aziende agricole modernissime, con i trattori di ultima generazione, i semi selezionati, nomi e grafiche da marketing costoso. Questo elenco di nomi, però, non appare sulle etichette. Eppure sono le loro mani, il loro sudore, le lorodi difficili migrazioni a coltivare, selezionare e raccogliere i prodotti agricoli dell’Italia regina della tavola. Ed è lo sfruttamento del loro lavoro, che spesso sfiora la riduzione in schiavitù, a garantire il prezzo abbordabile e profitti di miliardi di euro ...