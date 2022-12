«Soldi dal Qatar per influenzare le decisioni Ue» Fermati l’ex eurodeputato Panzeri e il sindacalista Visentini

(Di venerdì 9 dicembre 2022)parlamentare europeo del Partito democratico Antonioe l’attuale segretario generale dell’organizzazione internazionale dei sindacati Lucasono tra le persone fermate questa mattina a Bruxelles dalla polizia belga nell’ambito di un’inchiesta per sospetta corruzione. Al centro delle indagini, il presunto piano di un Paese del Golfo perlepolitiche e economiche del Parlamento europeo. Il Paese in questione, secondo il quotidiano Le Soir che cita fonti informate sui fatti, sarebbe il, dove si stanno svolgendo in queste settimane i Mondiali di calcio. Il tribunale federale belga ha confermato di aver condotto 16 perquisizioni in diverse zone di Bruxelles e di aver fermato quattro persone, pur senza renderne note le identità. Sarebbero ...

Panzeri è stato deputato europeo del Partito Democratico per 3 legislature. A casa sua, secondo quanto scrive 'Le Soir', gli inquirenti hanno trovato 500.000 euro in contanti.