Olanda | Van Dijk | «Possiamo avvicinarci al sogno che abbiamo sempre avuto»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Virgil Van, centrale del Liverpool e dell’, ha parlato in conferenza stampa del match contro l’Argentina Virgil Van, centrale del Liverpool e dell’, ha parlato in conferenza stampa del match contro l’Argentina. Le sue dichiarazioni: «Argentina? Squadra forte e che ha il numero uno al Mondo, ma non sarà soltanto Messi. Sarà un onore affrontarlo, ma nessuno può vincere una partita da solo. I precedenti storici non contano, siamo a un quarto di finale del Mondiale e sono orgoglioso di essere arrivato a questo punto.alche». L'articolo proviene da Calcio News 24.

