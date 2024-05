Psg eliminato - Al-Khelaifi | Pensavamo di avere il diritto di andare in finale Calcio ingiusto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) “Siamo molto delusi, tristi per il risultato. Penso che meritassimo di meglio”. Lo ha detto il presidente del Psg, Nasser Al-, a Canal+ dopo la dolorosa eliminazione dei parigini in semidi Champions League per mano del Borussia Dortmund. “In totale abbiamo tirato quattro volte sui pali questa sera e due volte la scorsa settimana, la palla non voleva entrare e così è difficile. Volevamo vincere, ma congratulazioni al Dortmund.davvero diildiin, eravamo migliori come squadra. Siamo delusi anche per i nostri tifosi, sarebbe stata unamagnifica quella di Londra. Ma sono orgoglioso della mia squadra, la più giovane d’Europa. Sono tre volte che abbiamo raggiunto le semifinali in cinque anni, ...