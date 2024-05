Non ho simpatia per chi commette reati all' estero | Ignazio La Russa - stoccata a Ilaria Salis

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Al padre diho dato la mia solidarietà e il mio appoggio in quanto padre, ne ho riconosciuto la sofferenza, ma non ho nessunaper chi va all'- se così sarà accertato - perre". Il presidente del SenatoLa, intervenuto a Ping pong su Rai Radio 1, dice la sua sul caso dell'insegnante italiana e attivista antifascista detenuta da oltre un anno in Ungheria, con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di un militante di estrema destra in strada a Budapest. Pochi giorni fa, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno annunciato di averla candidata alle Europee tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra. "Mi auguro che non incida sulla valutazione dei magistrati ungheresi - annota La ...

Ilaria Salis, La Russa: "Non ho alcuna simpatia per chi va all'estero per commettere reati" - ilaria Salis, La Russa: "Non ho alcuna simpatia per chi va all'estero per commettere reati" - Così, al programma di Rai Radio1 "Ping Pong", il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, in merito al caso di ilaria Salis, la 39enne arrestata in Ungheria con l'accusa, da lei sempre negata, di ...

La Russa sulla candidatura di Ilaria Salis: "Almeno è stata coerente con le sue idee, tanto di cappello..." - La Russa sulla candidatura di ilaria Salis: "Almeno è stata coerente con le sue idee, tanto di cappello..." - Ignazio La Russa: «Io ho dato tutta la mia solidarietà al padre di Salis perché in quanto padre ho riconosciuto la sua sofferenza ma non ho alcuna simpatia per chi va all'estero a commettere un reato, ...

Isola dei Famosi, Khady e Artur sempre più vicini: “Siamo solo amici” ma Sonia Bruganelli sbotta - Isola dei Famosi, Khady e Artur sempre più vicini: “Siamo solo amici” ma Sonia Bruganelli sbotta - Il legame tra Artur Dainese e Khady Gueye sembra essere sempre più stretto. I due dicono si tratti solo di un’amicizia, ma Sonia Bruganelli contesta quanto detto dai due naufraghi stuzzicandoli.