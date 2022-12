L’ex Tronista Luigi Mastroianni È Diventato Papà!

(Di martedì 6 dicembre 2022)di Uomini e donnee la compagna Anna Scuderi, sono diventati genitori del piccolo Alessio. Per entrambi si tratta del primo figlio e corona una storia d’amore che dura da due anni. Tantissimi i messaggi di felicitazioni arrivati alanche da ex volti di Uomini e donne. Ecco i dettagli!edivebrato papàpapà del piccolo Alessio.di Uomini e donne ha dato il lieto annuncio su Instagram, dove ha postato un dolcissimo video che ritrae i primi momenti di vita del bimbo. Alessio pesa più di 4 chilogrammi ed è venuto al mondo ...

ComingSoon.it

Daniele Dal Moro è un fiume in piena al Grande Fratello Vip . Dopo essersi reso protagonista di una lite furibonda con Patrizia Rossetti , in cui sono volate offese e accuse,di Uomini e Donne si è scagliato contro Oriana Marzoli . Daniele Dal Moro attacca Oriana Marzoli al Gf Vip Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip . Dopo Giaele De Donà, ...A seguire'opinionista resta incantato da Antonella, storica, che però riceve attacchi da parte di Armando Incarnato. Dopo di che, sfilano anche Silvia, Cristina, Paola, Daniela, ... Uomini e Donne, l'ex tronista Antonella Perini torna nel trono over e snobba Riccardo: le dure parole