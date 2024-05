Sondaggi politici - a un mese dalle elezioni europee 2024 il Pd supera il 21% | Lega e Forza Italia appaiate

(Di martedì 7 maggio 2024) A unl’ultimoo di Emg certifica la crescita del Pd, che sale al 21,3%: ora è a meno 6 punti da FdI che resta stabile. Si amplia ancora la forbice tra i dem e il M5S, ora al 15,8% secondo le intenzioni di voto. Nel centrodestra stessa percentuale di voti (8,5%) pere per la. Tra i partiti minori solo la lista Stati Uniti d'Europa di Matteo Renzi (5%) sembrerebbe in grado dire la soglia del 4%.

La disperazione del compagno di Valentina Urli, la donna che ha perso la bimba che portava in grembo da cinque mesi e ora è in fin di vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale nel giorno di Pasqua a Padova. "La ...

6 gennaio . Nella calza della Befana per l’ Inter c’è una partita sulla carta semplice contro il Verona che stava smembrando una rosa Inter a per i problemi societari, invece quel 2-1 sofferto come non mai al Meazza diventa una delle partite, se non ...

I Rituali di purificazione sono adatti per ogni inizio mese , soprattutto durante quelli primaverili. Ritrovare positività, pace ed equilibrio, eliminando le negatività e le pesantezze non solo dal corpo ma anche dai propri spazi, casa e ufficio, ...

Francesco Pio D'amaro sbranato e ucciso a 13 mesi da due pitbull, Totó e Pablo non saranno abbattuti: cosa succede ai due cani - Dopo aver sbranato Francesco Pio D'Amaro, il bambino di 13 mesi morto lunedì 22 aprile a Eboli, i due pitbull sono stati portati via dal servizio veterinario della ...

La Russa fa esporre in Senato la statua della donna che allatta rifiutata dal Comune di Milano - La statua rifiutata da Milano, sarà esposta in Senato a Roma per un mese. L'iniziativa è dello stesso presidente di Palazzo Madama ed esponente Fdi Ignazio La Russa: l'opera dal titolo "Dal latte ...

Giulia, due laurea con lode in inglese e nessun lavoro. «Scartata dall'Ai. Ho fatto un Cv a prova di algoritmo e ora sono project manager a Bruxelles» - Giulia Carta, 23 anni, di Modena, due lauree in inglese con lode, specializzata in relazioni internazionali e studi europei, ha provato per 5 mesi a ...