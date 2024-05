L’Università di Pisa scopre un prezioso codice medievale perduto da secoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 - Non se ne avevano più notizie da quasi tre, ma adesso, grazie al lavoro di un gruppo interdisciplinare di studiosi dell'Università di, la reale identità di quello che oggi è conosciuto come manoscritto Beinecke MS. 1153, databile al XIV secolo, è stata finalmente svelata: al suo interno figurano diverse vite di santi, tra cui un'inedita Vita di San Terenzio, e il racconto del viaggio in Terrasanta di un cimatore pontremolese. Si tratta di unmanoscritto un tempo appartenente alla diocesi di Luni e protagonista, a partire dalla seconda metà del Settecento, di un avventuroso viaggio che, tra lasciti testamentari e compravendite, l'ha portato fin negli Stati Uniti. Più precisamente, sugli scaffali della Beinecke Rare Book and Manuscript Library dell'Università Yale. Rinvenuto ...