Camera dei Deputati - audizione su sfruttamento sessuale minori e materiale pedopornografico

(Di martedì 7 maggio 2024) ROMA – Mercoledì 8 maggio la Commissione Politiche Ue dellasvolgerà l’del dirigente superiore, direttore del Servizio Polizia postale e telecomunicazioni, Ivano Gabrielli, nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lodeie il, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/Gai (Giustizia e Affari interni) del Consiglio. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 14, presso la Sala ex Agricoltura di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.

In Argentina la Camera dei Deputati approva la riforma del lavoro proposta dal governo Milei . La riforma prevede importanti modifiche per quanto riguarda i contratti lavorativi. Argentina : la Camera dei Deputati approva la riforma del lavoro La ...

Allerta rosso nel sud del Brasile, in arrivo nuovi temporali - Allerta rosso nel sud del Brasile, in arrivo nuovi temporali - Dopo alcune ore di tregua dalla pioggia, scatta un nuovo allerta rossa nel Rio Grande do Sul, lo Stato del Brasile meridionale dove il maltempo finora ha provocato 85 morti e 134 dispersi. (ANSA) ...

Alla Camera dei Deputati l'audizione di Khodorkovsky, attivista dell'opposizione russa in esilio - Alla camera dei deputati l'audizione di Khodorkovsky, attivista dell'opposizione russa in esilio - Si è svolta alla camera dei deputati, in Commissione Esteri, l’audizione di Mikhail Khodorkovsky, l’attivista dell’opposizione al regime russo in esilio: Khodorkovsky è stato ascoltato in vista del G7 ...

Russia, l’oppositore Khodorkovsky alla Camera: “Putin è un mafioso” - Russia, l’oppositore Khodorkovsky alla camera: “Putin è un mafioso” - Audizione alla camera dei deputati per Mikhail Khodorkovsky, attivista in esilio dell'opposizione in Russia, nel giorno del quinto giuramento da presidente di ...