Non c’è solo Bocca della Selva - c’è un altro tappa del Giro che parte da Benevento il 14 maggio

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è tanta attesa per l’arrivocarovana in rosa nel Sannio. Tanta attesa per le due tappe che toccheranno l’area con l’arrivo ail 14 die lanza, il giorno successivo, da Foiano di Val Fortore. I big in strada con la classifica, specie sull’altura di Cusano Mutri, che potrebbe subire un forte scossone, data la difficoltà del finale da affrontare. Ma non c’èquesto. C’è unalternativo che coniuga sport e bellezze culturali, una ciclopedalata che ha, come obiettivo, far vedere i luoghi e le strade che saranno affrontate dai corridori deld’Italia. Si tratta del-E, una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si ...