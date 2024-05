Terra amara - anticipazioni 10 maggio 2024 | Zuleyha in trappola

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 7 maggio 2024)Altun cadrà nelladi Betul Arcan nel corso della puntata didi venerdì 10. La figlia di Sermin, infatti, come annunciano ledella soap opera di Canale 5, sarà determinata a vendicarsi della donna. Intanto, Vahap aiuterà Abdulkadir ad evadere quando il fratello si appresterà ad essere trasferito presso la prigione di Elazig. Poco dopo, i due troveranno rifugio tra le montagne di Cukurova e si organizzeranno per oltrepassare la frontiera. In seguito, Fikret apprenderà che Abdulkadir è riuscito a scappare grazie all'aiuto di un complice e si convincerà che si tratti di Hakan. Il giovane sarà in preda alla collera e affronterà Gumusoglu alla presenza di. Fikret, in particolare, accuserà l'uomo ...