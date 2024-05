Yemen | tour operator - cruciale viaggiare in sicurezza

(Di martedì 7 maggio 2024) Le associazioni del turismo organizzato, prendendo spunto dalla vicenda dei viaggiatori italiani bloccati sull'isola di Socotra, in, colgono l'occasione per ricordare quanto siaseguire le indicazioni del ministero degli Esteri italiano quando si valuta una meta o si programma un viaggio in aree del mondo che possono presentare rischi, anche solo potenziali, di varia natura. Il turismo organizzato è il primo fautore dei viaggi sostenibili sotto ogni aspetto, non solo ambientale o sociale, ma anche dal punto di vista geopolitico e dellain senso lato. Lo spiegano in una nota congiunta Fto, Aidit, Assoviaggi, Astoi, Fiavet, Maavi. Non a caso, nel dicembre scorso è stata lanciata la campagna congiunta 'Dammi il 5!' in sinergia con l'Unità di crisi della Farnesina, nella quale sono state enucleate le cinque regole ...

