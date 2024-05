Luigi De Laurentiis sotto scorta - massima allerta per l’ultima gara | clima incandescente a Bari per il rischio retrocessione

(Di martedì 7 maggio 2024) In casanon si placa ildi tensione creato attorno alla società negli ultimi mesi. Dopo l’aggressione al direttore sportivo Ciro Polito nell’autogrill di Occhiobello al ritorno dalla trasferta di Cittadella, ora scoppia il casoDe: il presidente del club – figlio di Aurelio – è stato messodalle forze dell’ordine. Una misura cominciata lo scorso 30 aprile, il giorno prima dellainterna contro il Parma. Con ildi unache potrebbe arrivare nelgiornata del campionato di Serie B davanti ai propri tifosi, le contestazioni in casacontinuano e sono alimentate da una spaccatura totale tra la città e la società. Prima polito, ...

