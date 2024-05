Il giallo dell’uomo morto in un canale a Zanica Il ciondolo - l’anello e i vestiti | Se pensate di conoscerlo contattateci

(Di martedì 7 maggio 2024)(Bergamo) – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un, nella Bergamasca. A lanciare l’allarme è stato un residente, che ha notato il cadavere nella roggia che costeggia via Canonici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sul corpo non sono stati trovati elementi utili all'identificazione. Si tratta presumibilmente tra i 40 e i 60 anni, altezza 1,67, occhi marroni, calvo, con un pizzetto grigio ben curato. L’uomo indossava una camicia bianca a righe verticali di colore blu e grigio, cintura marrone, jeans blu con sotto calzamaglia nera e scarpe nere. Al polso aveva un orologio color argento marca ''Swatch'', al collo una collanina color argento con lettera ''A'' color argento e contorno nero agganciata ad essa e anello argentato privo di incisioni rilevanti posto sul dito anulare ...

