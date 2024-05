Volevano uccidere Zelensky Ucraina - arrestati due funzionari della Sicurezza di Stato

(Di martedì 7 maggio 2024) Avevano in mente diil presidente ucrainoe avevano anche organizzato un piano per riuscire a portare a termine l’obiettivo. Per questo duedell’Amministrazione per ladellosono stati denunciati per tradimento e complicità in un attacco terroristico, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda. Il pianorete di intelligence russa, secondo le fonti di Kiev, includeva l’identificazione di militari vicini alladel presidente che potessero prendere in ostaggio il capo delloe ucciderlo. Oltre a, sempre stando all’intelligence, i russi avevano l’intenzione di eliminare il capoSbu Vasily Malyuk, il capo ...

