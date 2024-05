Thank You, Next è la nuova serie turca (e romantica) di Netflix: trama e quando esce - thank You, Next è la nuova serie turca (e romantica) di Netflix: trama e quando esce - Sta per arrivare su Netflix una nuova serie romantica turca pronta a conquistarvi. Dopo il successo di innumerevoli serie prodotte in Turchia, la piattaforma di streaming continua a puntare sui titoli ...

Il CEO di Helldivers 2 ringrazia Sony e i fan, dopo il caso PSN: «Sono impressionato» - Il CEO di Helldivers 2 ringrazia Sony e i fan, dopo il caso PSN: «Sono impressionato» - Johan Pilestedt, CEO e Creative Director di Helldivers 2, ringrazia i fan per il supporto dimostrato e Sony per aver rimosso velocemente l'obbligo del PSN.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, la recensione: invecchiare come una rock-star - thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, la recensione: invecchiare come una rock-star - La recensione di thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story: la docuserie, dal 26 aprile su Disney+, è dedicata alla musica degli anni Ottanta, ma è anche una riflessione sulle fragilità di una rock-sta ...