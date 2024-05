Disney crolla in Borsa dopo le stime deboli sullo streaming

(Di martedì 7 maggio 2024) Le azioni dellano ai minimi da oltre un anno e mezzoche la società ha rivelato una tiepida prospettiva di crescita degli abbonamenti allonel trimestre in corso e ha fatto sapere che anche le visite ai parchi tematici dovrebbero moderarsi rispetto al picco post-Covid. Secondo quanto riporta la Bloomberg, in una call con gli investitori il direttore finanziario Hugh Johnston ha detto che la società non si aspetta di vedere una crescita degli abbonati a+ nel trimestre in corso e la redditività dellone risentirà a causa di spese aggiuntive per i diritti del cricket in India. Laha acquistato l'attività in India nel 2019 come parte del suo invento da 71,3 miliardi di dollari per acquisire la ...

Morte e altri dettagli , la serie prodotta da Hulu e distribuita qui da noi su Disney+ è stata cancellata dopo solo una stagione . Lo show murder mistery con protagonista Violett Beane, dopo essere arrivato a inizio marzo in piattaforma, non era ...

Disney + ha annunciato che nei prossimi mesi comincerà una campagna per bloccare la condivisione delle password . La strategia è la stessa di Netflix : restringere gli abbonamenti al nucleo domestico e far pagare una maggiorazione a tutti gli utenti ...

Gli azionisti Disney hanno votato per riconfermare il consiglio di amministrazione Disney, con a capo il CEO Bob Iger . Si manda avanti la strategia di contro llo sulla condivisione delle password Disney+ , anche per sedare gli azionisti ribelli ...

