Cosa c' è da sapere sull' Eurovision 2024 in Svezia - con la novità autotune

(Di martedì 7 maggio 2024) Tutto pronto in, alla Malmo Arena (la stessa che aveva già ospitato la manifestazione nel 2013) per la sessantottesima edizione dell'Song Contest, la più importante competizione canora del Vecchio Continente, che dal 1956 promuove l’unione e la fratellanza tra gli Stati grazie alla vocazione universale della musica. Saranno ben 37 le nazioni in gara per la vittoria finale, tra cui anche l'Australia, poiché la partecipazione, da regolamento, è aperta a tutti i paesi del mondo. Le serate saranno condotte da Petra Mede e Malin Akerman, mentre gli speaker per l’Italia saranno anche quest’anno Mara Maionchi e Gabriele Corsi (diretta Rai2 e Rai Radio 2 per le due semifinali, diretta Rai1 e Rai Radio2 per la finale). Le prime due semifinali si svolgeranno martedì 7 e giovedì 9 maggio alle ore 21 e vedranno esibirsi 15 artisti la prima sera e ...