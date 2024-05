Il gruppo palestinese Hamas invia una delegazione al Cairo per riprendere i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza . I colloqui per il cessate il fuoco sono andati avanti per mesi senza una svolta decisiva. Hamas invia una delegazione al Cairo Le ...

Mo: media, 'delegazione israeliana arrivata al Cairo per colloqui su ostaggi' - Mo: media, 'delegazione israeliana arrivata al cairo per colloqui su ostaggi' - Il cairo, 7 mag. (Adnkronos) - Una delegazione israeliana per i negoziati è atterrata al cairo per colloqui per un accordo sugli ostaggi con Hamas. Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro ...

Per Israele le condizioni di Hamas per il cessate il fuoco sono “inaccettabili. Ma una delegazione vola al Cairo per i colloqui - Per Israele le condizioni di Hamas per il cessate il fuoco sono “inaccettabili. Ma una delegazione vola al cairo per i colloqui - Israele continua a definire “ inaccettabile ” la proposta di accordo che ha ricevuto l’ok di Hamas. Eppure, qualche piccolo passo in avanti nelle trattative tra il partito armato palestinese e il gove ...

Guerra Israele-Hamas, Idf: preso controllo del valico di Rafah a Gaza. Ancora raid. LIVE - Guerra Israele-Hamas, Idf: preso controllo del valico di Rafah a Gaza. Ancora raid. LIVE - Una delegazione del Qatar sarà oggi al cairo per la ripresa dei negoziati indiretti tra Israele e Hamaas sul cessate il fuoco ed il rilascio degli ostaggi. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri ...