Anche la Banca d’Italia boccia la manovra? Il governo la attacca “Esprime la visione delle banche private” “Un’opinione come altre”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lafinanziaria è criticata dai sindacati, da Confindustria, dalla, dalla Corte dei Conti. Ma questo per ilè un bene. A dirlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, che ha la delega all’Attuazione del programma ed è considerato il braccio destro della premier Giorgia Meloni. Il fatto che la legge di bilancio riceva tutte queste critiche (tecniche quando si tratta di organismi istituzionali) sul tetto al contante innalzato a 5mila euro, sullo stop all’obbligo del Pos, sulla flat tax e sul Reddito significa “che non pende da nessuna parte. È un buon segno”. “Penso – aggiunge Fazzolari – che sia normale che ognuno dica gli aspetti che lo deludono. Bankitalia è partecipata da b, è una ...

Il Fatto Quotidiano

Anche la Banca d'Italia boccia la manovra e il governo la attacca Ma non solo. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani riesce ad andare perfino oltre. Le parole pronunciate da un delegato dalla Banca d'Italia in un'audizione ufficiale in Parlamento per ..."L'attacco del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari a Banca d'Italia sul contante è manifestamente infondato nel merito e inaudito sotto il profilo politico e istituzionale. Anche ...