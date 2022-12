Obiettivo politico | svelato il nuovo piano militare di Putin per l' Ucraina

(Di sabato 3 dicembre 2022) Unrusso nella guerra in. I servizi di Intelligence del ministero della Difesa britannico ne parlano nel nel consueto aggiornamento quotidiano sull'andamento del conflitto. Le forze che fanno capo a Vladimircontinuano a investire gran parte del loro sforzoe potenza di fuoco complessivo lungo i 15 chilometri della linea del fronte intorno alla città di Bakhmut, nella regione di Donetsk. Ildi Mosca sembra proprio essere quello di circondare la città, con avanzamenti tattici a nord e a sud, spiegano gli 007 britannici. Negli ultimi giorni, la Russia ha molto probabilmente effettuato "progressi limitati sull'asse meridionale di questa offensiva", con cui cerca di consolidare teste di ponte limitate a ovest del terreno paludoso del fiume ...

Valledaostaglocal.it

...dubbio che la posizione del Regno Unito nel mondo sia stata gravemente colpita dal clima... L', ha detto il dottor Raj Panjabi, il principale consigliere di Biden per la sicurezza ...... Le persone al centro dell'agiree ammiinistrativo, la valorizzazione delle attività. ' ... Il principaleè non rendere ancora più complicato l'attuale momento storico. Partendo dalla ... In un braccialetto il progetto politicO di Stella Alpina