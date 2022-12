Nba | Doncic non basta | Detroit supera Dallas all’overtime

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo tre sconfitte consecutive, iPistons tornano a vincere e lo fanno contro iMavericksper 131-125. Per i padroni di casa l’incubo della 19esima sconfitta stagionale stava per materializzarsi nel finale quando i Mavs hanno rimontato da un vantaggio di +9, trascinando la contesae trovando il sorpasso del +4. Due spunti di Jaden Ivey e due triple di Killian Hayes hanno tolto le castagne dal fuoco per. Trenta punti finali per Bojan Bogdanovic, a segno cinque volte su sei da tre. In evidenza, come detto, con l’incubo infortuni ormai alle spalle, anche Killian Hayes che chiude con 22 punti (8 al supplementare) e 8 assist. Positivi anche Marvin Bagley (19+13 rimbalzi) e Ivey dalla panchina (16). Anonil ...