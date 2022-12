(Di giovedì 1 dicembre 2022) Investiti da un'mentre erano in, un ragazzo di 17 anni è morto e un altro giovane è rimasto ferito in modo grave ieri sera a Ferrara, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa. L'...

Agenzia ANSA

L'automobilista, che inizialmente non si era fermato, poco dopo si sarebbe presentato sul luogo dell'incidente. Un altro giovane è rimasto feritoInvestiti da un'mentre erano in bici, un ragazzo di 17 anni è morto e un altro giovane è rimasto ferito in modo grave ieri sera a Ferrara, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa. L'automobilista, che ... Auto investe due bici, muore 17enne nel Ferrarese - Ultima Ora FERRARA. Investiti da un'auto mentre erano in bici, un ragazzo di 17 anni è morto e un altro giovane è rimasto ferito in modo grave ieri sera a Ferrara, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa.Gravissimo incidente a Ferrara: investiti da un'auto mentre erano in bici, un ragazzo di 17 anni è morto e un altro giovane è rimasto ...