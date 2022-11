La moglie di Soumahoro | “Non sono Lady Gucci | non accettano una donna africana benestante”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lo sfogo di Liliane Murekatete,di AboubakarLiliane Murekatete,del deputato Aboubakar, si sfoga accusando la stampa di aver costruito attorno alla sua immagine una narrazione “artatamente falsata”. Intervistata dall’Adnkronos, la, tirata in ballo dai media e dai social per alcune sue foto in cui è ritratta con borse e vestiti griffati, giudicate fuori luogo se collegate alla vicenda della coop Karibu gestita dalla madre, nonché suocera del deputato indipendente di Sinistra Italiana-Verdi, Marie Therese Mukamitsindo. Ladi, però, non ci sta a essere etichettata come “” e promette querele nei confronti di chi l’ha diffamata: “Posso capire, senza giustificarli, gli ...