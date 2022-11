Benzina e diesel | nuova stangata dal 1° dicembre

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Da domani 1°entra in vigore la riduzione del taglio delle accise introdotto dal governo Draghi e in un primo momento confermato dal Governo Meloni. Le prossime ore saranno dunque le ultime per fare il pieno di carburante con lo “sconto”. Da mezzanotte lo sconto di 30,5 cent pere gasolio e di 10,3 cent al kg per il GPL passerà rispettivamente a 18,3 cent/litro e 6,2 cent/kg. Di conseguenza, i prezzi die GPL torneranno a salire., stop al taglio delle accise Il 1°entra in vigore il decreto Accise varato una settimana fa dal governo, che introduce nuove aliquote di accisa: per lasi passa da 478,40 euro per mille litri a 578,40 euro per mille litri; per il gasolio usato come carburante ...