(Di mercoledì 30 novembre 2022) Grassobbio. Il Gruppo, storica azienda italiana attiva nel settore chimico con un’ampia gamma di produzioni nella detergenza professionale e nella cosmetica per l’hotellerie, ha deciso di erogare nel mese di novembre unper un importo di 500ai suoi 140. Questa iniziativa, comunicata con una lettera personale indirizzata ai singolia firma dell’Amministratore Delegato Maurizio, rientra nel percorso di sostenibilità sociale intrapreso dall’azienda, nella consapevolezza che il benessere del dipendente porti benefici anche all’ambiente di lavoro e quindi all’azienda stessa. Partendo dagli effetti negativi che il carovita e, in generale, l’inflazione stanno creando sui bilanci familiari, ...

BergamoNews.it

Roba da far rivoltare nella tomba Alessandro Arienti (foto Sandro) Le condizioni del ... In vista del prossimo intervento di Artsul monumento, sarebbe opportuno risanare anche il ...... il limite di spesa, la tipologia di, chi può usufruirne, l'elenco degli interventi ... Domenico Prisinzano, Amalia Martelli, Elenaed Enrico Genova. CLICCA QUI PER SCARICARE IL PDF Allegrini, bonus straordinario di 500 euro ai 140 dipendenti