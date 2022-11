Ultime Notizie – Terremoto oggi Grecia | scossa magnitudo 5 avvertita ad Atene

(Di martedì 29 novembre 2022) Undi5.0 è stato registrato in, con epicentro sull’isola di Evia nel Mar Egeo. Lo riporta il quotidiano Kathimerini spiegando che laè statanella zona dipoco dopo le 22 ora locale. L’Istituto di geodinamica ha riferito che l’epicentro si è registrato a una profondità di 8,9 chilometri. Il Laboratorio sismologico dell’Università diha precisato che l’epicentro del sisma dista soli 51 chilometri dalla capitale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

TEMI: frontale auto incidente friuli incidente frontale incidente porciafriuliporcia sores fvgViolento frontale tra 2 auto: una donna in ospedale In sella allo ...... il 2 - 1 del Mannucci vale la sesta vittoria nellesette partite di campionato per la ... Leggi i commenti Calcio: tutte le29 novembre - 21:14 Ucraina ultime notizie. Georgieva, se Mosca ferma la guerra economia mondo riparte Con la Legge di Bilancio diventano più selettivi i requisiti di Opzione donna , lo strumento per le lavoratrici di andare in pensione in .... Nell'ultima bozza di Manovra approdata alla Camera il trat ...Ciò significa che la penultima puntata è prevista martedì 6 dicembre 2022 e l’ultima puntata della prima stagione (a oggi trasmessa, la quarta su sei) martedì 13 dicembre 2022.