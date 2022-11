Con e-4orce la trazione integrale Nissan diventa elettrica

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 novembre 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Debutta nel Vecchio Continente la tecnologia e-, il nuovo ed esclusivo sistema aappositamente progettato per veicoli elettrici ed elettrificati. La sua natura è nel suo nome, dove “e” sta per motore di100% elettrico, “” sta per potenza e “4” per. Il team di progettazione di e-si è concentrato su tre aspetti fondamentali: la gestione dei motori elettrici, i sistemi die le tecnologie di controllo del telaio, allo scopo di offrire la massima sicurezza e il miglior comportamento dinamico in ogni situazione. Il sistema di...