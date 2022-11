Ultime Notizie – Ancona | tir schiaccia ambulanza | due morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 28 novembre 2022) Un autoarticolato si è ribaltatondo un’a Chiaravalle, in provincia di. L’autista del mezzo di soccorso e il paziente trasportato sonomentre è rimasto gravemente ferito l’altro soccorritore. Il tragico schianto , come si legge su viveresenigallia.it allo svincolo tra la strada Statale 76 della Val d’Esino e l’autostrada A14, sulla rampa in direzione di Fabriano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione