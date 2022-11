I cinesi censurano in TV la folla negli stadi dei Mondiali (perché da loro si gioca a porte chiuse)

(Di lunedì 28 novembre 2022) E la Tv “taglia” lain Qatarpieni Corriere della Sera, di G.S., pag. 10 Sono amareggiati anche i tifosidi calcio. Per le immagini che arrivano dal Qatar:pieni, spettatori senza mascherine, nessun obbligo di mostrare il codice verde sugli smartphone per entrare: Un post su WeChat ha riassunto la frustrazione dei(fan del football e non): «Viviamo sullo stesso pianeta del Qatar? Il Covid danon è mai arrivato?». E poi critiche alle autorità sanitarie di Pechino che anche quest’anno hanno costretto alla clandestinità il campionato di calcio mandarino facendo svolgere le partite a. Il post sul web ha fatto il pieno di contatti: 1oo mila, che è ü massimo conteggiato da WeChat. Poi ...

la Repubblica

Basta digitare, in caratteri, qualsiasi nome di una grande città dove sono avvenute le manifestazioni ed ecco che appaiono annunci di escort, signorine procaci in cerca di marito, siti porno e ...Gli Stati Uniti non "pianificano" davvero, mentre i subdoli e deboli russi elo fanno - ... Per ottenere il controllo, è necessario costruire una realtà alternativa - storie chela ... Sesso e gioco d'azzardo: così i troll cinesi censurano la protesta anti-lockdown sui social Sono amareggiati anche i tifosi cinesi di calcio. Per le immagini che arrivano dal Qatar: stadi pieni, spettatori senza mascherine, nessun obbligo di mostrare il codice verde sugli smartphone per ...L'account Air-Moving Device ha monitorato l'intensa attività dell'"esercito" virtuale di Pechino che cerca di rendere più ...