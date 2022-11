A Ischia è stato trovato il corpo di un’ottava persona morta a causa della frana

Tuttavia, ha aggiunto Pichetto, "non avrebbe evitato il disastro di. Il disastro non ci sarebbese non si fosse costruito nell'alveo, e se si fossero fatte le misure di sicurezza che ...I soccorritori stanno lavorando senza sosta a Casamicciola, sull'isola di, dopo che l'ondata di fango ha travolto il centro abitato. Un mare di acqua e detriti che ha ...il cui corpo è...Dopo 8 anni si dimette il presidente dell’ordine dei medici di Caserta. Carlo Manzi domani verrà eletto nuovo presidente. “Ho intrapreso la mia esperienza ordinistica a 54 anni partendo da zero – aggi ...1' di lettura 28/11/2022 - (Adnkronos) - Nuovi ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi di benzina, oggi, con forte calo per le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, p ...