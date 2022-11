Formazioni ufficiali Palermo-Venezia | Serie B 2022 2023

(Di domenica 27 novembre 2022) Ledi, sfida valida per la 14esima giornata della. Suggestivo confronto tra due squadre che a questo punto del campionato avrebbero voluto un altro tipo di classifica. Ma mentre i rosanero hanno recuperato qualche posizione con due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, i lagunari, scesi dallaA, non vincono ormai da due mesi, e con cinque sconfitte nelle ultime sei sono addirittura penultimi a 5 punti dalla zona playout. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di domenica 27 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in ...

LECroazia : Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Canada : Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea, Davies, ...DOHA (QATAR) - Il Marocco batte il Belgio e conquista un successo significativo in chiave qualificazione. La formazione marocchina, dopo un avvio affannoso, trova l'equilibrio tra i reparti riuscendo ...Scendono in campo alle 17, per il Gruppo F dei Mondiali, Croazia e Canada. Di seguito le formazioni ufficiali. Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; ...Alle 14 andrà in scena la partita fra Belgio e Marocco, sfida valida per il girone F dei mondiali in Qatar. Nella nazionale marocchina confermata la titolarità del centrocampista ...