Amici 22 | Maria De Filippi si infuria con gli allievi | “Interverrà personalmente per prendere provvedimenti” Ecco che cosa è successo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022)Deè nota per la sua capacità di entrare in empatia con i ragazzi più giovani, che sa ascoltare, capire eper il verso giusto. Lo dimostra da oltre 20 anni ad, ma ogni tanto anche lei perde la pazienza. Ènella registrazione della nuova puntata del talent show che andrà in onda domenica 27 novembre su Canale 5. A riferire quanto accaduto è il profilo Twitter ‘Spoiler‘. A mandare su tutte le furie la padrona di casa è il fatto che i ragazzi continuino a non avere cura della casetta nella quale vivono. In questi due mesi di programma i cantanti e i ballerini sono stati redarguiti a tal proposito già in altre occasioni. La stessa Deaveva chiesto col cuore in mano di non mettere lei e la produzione nelle condizioni di ...