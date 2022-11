1899 | cosa vedremo nella seconda stagione della serie Netflix?

(Di sabato 26 novembre 2022) La nuovadai creatori di Dark, Baran bo Odar e Jantje Friese, ci prepara nel finale a nuovi episodi. Quale futuro è previsto per l'opera?, come l'apprezzata Dark ideata dagli stessi autori Baran bo Odar e Jantje Friese, riporta sul piccolo schermo una sfida cervellotica con il pubblico, dove la narrazione e la storia sono al servizio di misteri ed enigmi che guidano l'intero progetto. L'opera, che è stata lanciata suil 17 novembre 2022, fin da subito si configura come una competizione logica raffinatissima, dove niente è lasciato al caso e l'indagine psicologica è l'elemento cruciale. Un tipo di televisione che oramai è sempre più raro con molti prodotti che preferiscono la linearità alla speculazione, la trasparenza alla coltre di fumo contenutistica. …

