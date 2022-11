Dead Island 2 | trailer in uscita il 6 dicembre

... Steam) Apollo 11 Lunar Landing Demo Aragami (Steam) Aragami 2 (Steam) Araha: Curse of Yieun... The Walking(Epic Games Store, Steam) The Bridge Curse: Road to Salvation (Steam) Brigandine ...L'attesa per il lancio di2 si è allungata di recente, visto che Embracer Group ha da poco comunicato ufficialmente il rinvio del secondo capitolo della saga. Il secondo(potete prenotare la HELL - A ...Dopo la conferma del ritardo per Dead Island 2, è stato annunciato uno showcase che promette di mostrare tanto nuovo gameplay per il titolo.Dambuster e THQ Nordic hanno messo insieme una speciale trasmissione vetrina per sollevare il morale dopo l'annuncio del ritardo del gioco ad aprile 2023.