Bar Stella | Stefano De Martino | Ci sarà una cantante famosissima poi annuncia una novità incredibile

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 25 novembre 2022) La nuova edizione di Barè pronta a spiccare il volo e quest'anno ci saranno molti ospiti famosi:Depoiun nuovo show in primavera.Deè ormai il volto di punta di Rai Due pronto a spiccare il volo con i suoi show capaci di catturare e far divertire il pubblico a casa. Tutto è cominciato con Stasera tutto è possibile, un programma di cui i telespettatori non possono fare a meno. Lo dimostrano le tante richieste arrivate sui social dopo la fine del programma in questa stagione. Il pubblico è sovrano e Deè dunque prontissimo a ripartire a febbraio con altre sei puntate di Step in compagnia dei suoi ospiti e amici comici. Questo non significa che il conduttore si riposi fino a nuovo ordine, la settimana prossima ...