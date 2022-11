Calciomercato Milan | Pioli vuole Sportiello come secondo portiere

(Di mercoledì 23 novembre 2022)ha chiesto un nuovo, la sua preferenza è perdell’Atalanta La Gazzetta dello Sport spiegaMarcoabbia ottime possibilità di diventare il nuovodel. Il periodo per traslocare è giugno 2023. L’estremo difensore è in scadenza a fine stagione con l’Atalanta e molto probabilmente non rinnoverà il contratto. Illo potrà tesserare gratuitamente. Quando i tempi consentiranno ai prossimi svincolati di sistemarsi (già a gennaio è possibile accordarsi con un nuovo club) i rossoneri discuteranno anche gli ultimi dettagli. Così anche il ruolo di riserva tra i pali sarà definito: a 30 anni, ...

Napoli - Arrivano brutte notizie per la Salernitana e anche per i partenopei, che ...cautelarsi prendendo un esterno destro che possa giocare titolare già dalla partita contro il. ...In realtà, nel secondo tempo, l'Arabia Saudita ha riservato agli argentini il trattamento che ilaveva riservato all'Inter nel derby di ritorno dello scorso anno: 1 - 2 in pochi minuti. Il ...Milan, è su tutte le furie il capitano della Danimarca Simon Kjaer. Andremo qui di seguito a capirne i motivi.Il Milan di Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di Mike Maignan per un bel po'. Il portiere rossonero ha rimediato, a fine settembre, un infortunio al polpaccio che l'ha tenuto fermo ai box.