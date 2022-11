Messi non basta | l’Arabia Saudita rimonta e batte l’Argentina

la Repubblica

Spinta dal tifo di buona parte dello stadio, la squadra asiatica ha incassato lo 0 - 1 firmato Leosu rigore (limpidissimo) al 10', ha continuato a pressare e a tenere altissima la difesa (...C'è anche Gaetano Bandiera, già condannato nell'operazione Infinito, tra i 49 arrestia segno nell'indagine della Dda di Milano che ha permesso di smantellare la locale di '...o no Che forse... Io tifo Argentina, perché Messi non può lasciare senza aver vinto un Mondiale CESENA. Con la presentazione, in sede di Consiglio comunale, nel Bilancio preventivo 2022-2025, è stato aggiornato anche il piano alienazioni e delle valorizzazioni del comune di Cesena che vede tredi ...Dopo la vittoria in casa della Turris il tecnico del Pescara Alberto Colombo ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa ...