Marche | devastante terremoto | terrore in tutto il Centro | Italia col fiato sospeso

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sono, ad ora, dieci le scosse diregistrate nella costa marchigiana pesarese in poco più di 15 minuti. La più forte è avvenuta alle 7.07 poi sono seguite altre 9 scosse più leggere di magnitudo compresa tra 4.0 e 3.4. L'ultima, al momento, è stata registrata alle 07.35. Dalle prime verifiche effettuate dai vigili del fuoco e dalla protezione civile non risultano danni a persone e cose. Ci sono state diverse telefonate alle centrali operative ma nessuna richiesta di soccorso

