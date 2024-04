Ragazza scomparsa da cinque notti | trovato lo zainetto vicino casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sta crescendo di ora in ora il timore che a Jensare Ajdari possa essere capitato qualcosa di terribile. La 15enne di origini macedoni, residente a Camposampiero in provincia di Padova, è infattiormai dagiorni. Proseguono senza sosta le sue ricerche. Domenica pomeriggio, sul retro del condominio da cui si è allontanata, è stato rinvenuto il suo zaino di scuola. Ma i cani molecolari fatti giungere sul posto per ora non hannoalcuna traccia.Leggi anche: Padova, 15enneda 3 giorni. La madre ipotizza il rapimento: si intensificano le ricerche Secondo quanto ricostruito finora, il 24 aprile scorso Jensare Ajdari è uscita diper andare a scuola, dove sta affrontando un corso per recuperare un anno perso. Ma in quella scuola non ci è mai arrivata e poi non ha più ...