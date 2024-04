Fassino - voci indiscreta dal Pd | Grande imbarazzo - chi è l' unica che lo difende

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Due gocce di Chanel. Come Marilyn. Ma qui si parla di Pieroe di una boccetta di profumo che gli è finita, inavvertitamente, nella tasca della giacca. Più passano le ore e più l'affare si complica. Il deputato dem, in un primo momento, ha provato a classificarlo come un banale malinteso. Non un furto. Ma qui continuano a venire fuori testimoni. Non è stato un episodio, dicono. Ma è un'abitudine. Quella di transitare nel duty free di Fiumicino e arraffare un souvenir senza passare alla cassa. Di fronte all'evidenza (c'è un video), l'ex ministro potrebbe ammettere di avere un problema. E tutto finirebbe lì, dato che i beni sottratti (secondo chi accusa) sono di valore tenue. Inveceha deciso di negare. Per ora. Dando tutta la colpa ai media, che stanno inzuppando nella imbarazzante vicenda. Ora riavvolgiamo il nastro: è il 15 aprile, ...