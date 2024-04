Regione FVG | cordoglio per perdita grande leader d’azienda

(Di lunedì 29 aprile 2024) Laesprimee si stringe a familiari e dipendenti del gruppo per ladi Gianpietro Benedetti,divalore e imprenditore visionario. Oltre a guidare per anni il gruppo industriale tra i primi tre produttori europei di acciaio, ha profuso con orgoglio impegno per la sua terra diventandone mecenate, impegnandosi nel mondo della comunicazione e avviando anche numerosi progetti per la formazione dei giovani. Sotto la sua presidenza è cresciuto l’Its Malignani per formare i super-tecnici di cui l’economia del territorio ha bisogno: tanti progetti che con lungimiranza Benedetti ha sempre condiviso con l’Amministrazione regionale. È il pensiero che il governatore dellaFriuli Venezia Giulia ha espresso, manifestando il ...

Addio a Gianpietro Benedetti, l'imprenditore dell'acciaio del Nord Est - ROMA – E' morto all'età di 81 anni l'imprenditore Gianpietro Benedetti, alla guida, come presidente del Gruppo Danieli di Buttrio (Udine), tra i leader mondiali nella progettazione e costruzione di im ...

Lo sottolinea Piero Fassino, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa del presidente del Gruppo Danieli e degli industriali del Friuli ...

La scomparsa di Benedetti, l’Università di Udine ricorda quando nel 2006 ricevette la laurea honoris causa in Ingegneria gestionale - «L’Università di Udine è profondamente addolorata per la scomparsa di Gianpietro Benedetti, punto di riferimento imprescindibile per la storia industriale del Friuli e della regione». Così il rettore ...

