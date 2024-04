Football americano - nella week 8 della IFL vincono Panthers e Marines

(Di lunedì 29 aprile 2024) Stiamo entrando sempre piùfase clouIFL – ItalianLeague 2024. Nel fine settimana appena concluso sono andate in scena due partite. Una che si è chiusa in maniera nettissima, una che invece ha regalato emozioni a non finire. IParma, infatti, hanno dominato 40-13 contro i Giaguari Torino mettendo le cose in chiaro già nel primo tempo chiuso sul 20-6, quindi segnando altri 20 punti ancheripresa. Ha del clamoroso la rimonta deiLazio che, sotto 12-33, piazzano un incredibile parziale di 22-0 nell’ultimo quarto e vanno a vincere 34-33 contro i Frogs Legnano che, invece, avevano centrato un ottimo 19-0 nel terzo periodo. CLASSIFICA IFL 2024 1 DOLPHINS Ancona 5 0 5 1,000 111 177 66 2 SKORPIONS Varese 5 0 5 1,000 70 133 63 3 GUELFI ...

Sono andati in scena i match della Week 4 della IFL-Italian Football League 2024. Nel corso del fine settimana abbiamo visto tre sfide importanti, che sono andate a definire in maniera migliore la classifica. Nel primo match del weekend, ovvero il derby emiliano tra Warriors Bologna e Panthers ... Continua a leggere>>

È morto all'improvviso a soli 35 anni Vontae Davis , ex cornerback della NFL che divenne famoso per la sua decisione di ritirarsi nel bel mezzo di una partita , a metà della gara. Il corpo dell'ex stella di Miami Dolphins, Indianapolis Colts e BuffaloBills è stato rinvenuto senza vita lunedì nella ... Continua a leggere>>

Solamente due incontri in programma nel fine settimana della IFL – Italian Football League 2024 . I Dolphins Ancona hanno demolito 49-18 i Marines Lazio, mentre i Guelfi Firenze sono passati 14-7 in casa dei Giaguari Torino. I marchigiani salgono 4-0 in stagione grazie ad una ennesima prova ... Continua a leggere>>

Premier League: City e Arsenal non sbagliano, crolla il Brighton - Nelle gare della domenica della 35^ giornata di Premier League il City risponde alla vittoria dell'Arsenal: Guardiola piega 2-0 il Forest e torna a -1 dai Gunners, vittoriosi 3-2 nel derby del nord di ...

Continua a leggere>>

Primavera, Milan-Monza 1-2: stop interno per i rossoneri - Pomeriggio amaro quello di ieri per la Primavera. I ragazzi di Mister Abate infatti hanno perso 2-1 contro il Monza al PUMA House of football, nella 31esima giornata del Primavera 1. La classifica ...

Continua a leggere>>

Grande successo per le selezioni della Nazionale Crazy for football in Sardegna - da inserire nella Nazionale Crazy for football, che si appresta a rappresentare l’Italia alla Dream Euro Cup 2024, il campionato europeo di calcio a 5 della salute mentale in programma a Roma dal 23 ...

Continua a leggere>>