Incidente in Fipili - tamponamento tra due camion Traffico nel caos e lunghe code verso Firenze

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pisa, 29 aprile 2024 – Bruttoinnella mattina di lunedì 29 aprile. Due, come confermato dai vigili del fuoco, si sono tamponati dopo l’uscita di Lavoria direzione Pontedera. Ilè stato bloccato in un primo momento per consentire le operazioni dei soccorsi. Alle ore 08:20 – riporta il portale Muoversi in Toscana – è stato sbloccato. Ma permangonoin direzione. ?sbloccato ?Restano 4 km di coda tra Vicarello e Bivio SGC FI-PI-LI/Diramazione PisaFI#viabiliTOS #BreakingNews https://t.co/sGm53WIm2X — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) April 29, 2024 Al momento non si hanno notizie sullo stato di salute dei conducenti dei due mezzi pesanti. Ma l’entità del ...