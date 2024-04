Sorprende due ladri in casa, agente spara e ne ferisce uno - E’ stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche il complice del ladro che ieri sera è stato ferito a Bergamo da un finanziere in pensione che ha sparato dopo averli sorpresi all’interno della su ...

sorpreso nel sonno dai ladri: «Ho sparato alla cieca per spaventarli» - BERGAMO. Raid in una villetta del quartiere di Longuelo, i banditi albanesi di 26 e 27 anni con passamontagna svegliano un 85enne e lo strattonano: «I soldi, i soldi!». Lui prende il revolver da sotto ...

Chi era Jhonny Sulejmanovic, il ragazzo di 18 anni ucciso a colpi di pistola in via Varsavia a Milano - È stato ucciso a colpi di pistola in via Varsavia a Milano: ecco chi era il 18enne di origini bosniache Jhonny Sulejmanovic.

