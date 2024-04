Presta 250mila euro e ne pretende un milione e mezzo - arrestato usuraio

È stato Arrestato in Messico Miguel Cortes: l'uomo, 39 anni, di professione chimico farmaceutico, avrebbe ucciso 20 donne e nascosto i resti nel suo appartamento nel quartiere di Iztacalco, a Città del Messico . Indagini in corso.Continua a leggere Continua a leggere>>

La droga è stata rinvenuta in un box di un uomo di 45 anni, italiano, divisa in pacchetti pronti per la vendita, per un valore sulla piazza di spaccio di almeno 200mila euro. Due chili di cocaina Sequestrati dalla polizia. Ad operare sono stati gli investigatori della sezione Narcotici della ...

Continua a leggere>>